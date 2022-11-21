Вольф: 2022 год в Ф-1 всё ещё менее болезненный, чем прошлогоднее поражение в ГП Абу-Даби

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что разочаровывающая кампания его команды в Формуле-1 в этом году была гораздо менее болезненной, чем потеря титула в прошлом году в финальной гонке Абу-Даби.
«Этот год был не таким пиковым в плане эмоций, потому что мы с самого начала знали, что машина недостаточно хороша. Думаю, мы понимали это медленно, но верно. Мы снимали один слой лука и думали, что решили проблему, но потом появлялся следующий и следующий.
Потом мы начали определять, где эта машина, которая на самом деле была не очень хороша, может выступать. И мы попытались сконцентрироваться на этих трассах, зная, что более сложные трассы, такие, как в Абу-Даби, вряд ли принесут нам хороший результат.
Это последствия наших действий, а в прошлом году в Абу-Даби всё было не так. Мы понимаем, что ошиблись, а другие сработали лучше. В нынешнем сезоне абсолютная меритократия, и это нормально», — приводит слова Вольфа RaceFans.
Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:
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