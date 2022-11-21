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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 по итогам сезона-2022: Гасли в двух баллах от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 по итогам сезона-2022: Гасли в двух баллах от дисквалификации
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По итогам заключительного этапа сезона-2022, Гран-при Абу-Даби, только один пилот получил штрафные баллы — гонщик «Хааса» Мик Шумахер заработал два штрафных балла за аварию с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи. При этом эти баллы никак не скажутся на том, что будет происходить в следующем сезоне — Мик покидает Формулу-1, поскольку в «Хаасе» приняли решение не продлевать с ним контракт.

Что касается сгоревших баллов, то сегодня, 21 ноября, закончилось действие штрафных баллов, полученных на прошлогоднем этапе в Катаре. Кроме того, в связи с завершением сезона в таблице уже убраны баллы, которые должны сгореть 5 и 12 декабря — в эти дни в прошлом году прошли этапы в Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Соответственно, таблица претерпит серьёзные изменения — сгорят сразу пять штрафных баллов, полученных в последних гонках прошлого сезона у Макса Ферстаппена. Два балла 5 декабря 2022 года истекают у одного из лидеров таблицы — Юки Цуноды. Единственный штрафной балл сегодня, 21 ноября, сгорел и у Валттери Боттаса.

Курсивом в таблице выделены пилоты, которые не будут выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»1022 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»826 марта 2023 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»89 апреля 2023 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»727 марта 2023 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»68 мая 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»43 июля 2023 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»512 июня 2023 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»410 июля 2023 года — 2 балла
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Мик Шумахер«Хаас»323 октября 2022 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»310 июля 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»213 ноября 2023 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
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