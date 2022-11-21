Штрафные баллы гонщиков Ф-1 по итогам сезона-2022: Гасли в двух баллах от дисквалификации

По итогам заключительного этапа сезона-2022, Гран-при Абу-Даби, только один пилот получил штрафные баллы — гонщик «Хааса» Мик Шумахер заработал два штрафных балла за аварию с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи. При этом эти баллы никак не скажутся на том, что будет происходить в следующем сезоне — Мик покидает Формулу-1, поскольку в «Хаасе» приняли решение не продлевать с ним контракт.
Что касается сгоревших баллов, то сегодня, 21 ноября, закончилось действие штрафных баллов, полученных на прошлогоднем этапе в Катаре. Кроме того, в связи с завершением сезона в таблице уже убраны баллы, которые должны сгореть 5 и 12 декабря — в эти дни в прошлом году прошли этапы в Саудовской Аравии и Абу-Даби.
Соответственно, таблица претерпит серьёзные изменения — сгорят сразу пять штрафных баллов, полученных в последних гонках прошлого сезона у Макса Ферстаппена. Два балла 5 декабря 2022 года истекают у одного из лидеров таблицы — Юки Цуноды. Единственный штрафной балл сегодня, 21 ноября, сгорел и у Валттери Боттаса.
Курсивом в таблице выделены пилоты, которые не будут выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|10
|22 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|8
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|8
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|7
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|3 июля 2023 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|5
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|4
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|3
|23 октября 2022 года — 1 балл
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|3
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2
|13 ноября 2023 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1
|9 октября 2023 года — 1 балл
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