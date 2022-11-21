Штрафные баллы гонщиков Ф-1 по итогам сезона-2022: Гасли в двух баллах от дисквалификации

По итогам заключительного этапа сезона-2022, Гран-при Абу-Даби, только один пилот получил штрафные баллы — гонщик «Хааса» Мик Шумахер заработал два штрафных балла за аварию с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи. При этом эти баллы никак не скажутся на том, что будет происходить в следующем сезоне — Мик покидает Формулу-1, поскольку в «Хаасе» приняли решение не продлевать с ним контракт.



Что касается сгоревших баллов, то сегодня, 21 ноября, закончилось действие штрафных баллов, полученных на прошлогоднем этапе в Катаре. Кроме того, в связи с завершением сезона в таблице уже убраны баллы, которые должны сгореть 5 и 12 декабря — в эти дни в прошлом году прошли этапы в Саудовской Аравии и Абу-Даби.



Соответственно, таблица претерпит серьёзные изменения — сгорят сразу пять штрафных баллов, полученных в последних гонках прошлого сезона у Макса Ферстаппена. Два балла 5 декабря 2022 года истекают у одного из лидеров таблицы — Юки Цуноды. Единственный штрафной балл сегодня, 21 ноября, сгорел и у Валттери Боттаса.



Курсивом в таблице выделены пилоты, которые не будут выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Пьер Гасли «Альфа Таури» 10 22 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 8 26 марта 2023 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 8 9 апреля 2023 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 7 27 марта 2023 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 6 8 мая 2023 года — 2 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 4 3 июля 2023 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 5 12 июня 2023 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 5 20 марта 2023 года — 2 балла Джордж Расселл «Мерседес» 4 10 июля 2023 года — 2 балла Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Мик Шумахер «Хаас» 3 23 октября 2022 года — 1 балл Кевин Магнуссен «Хаас» 3 8 мая 2023 года — 2 балла Ландо Норрис «Макларен» 3 10 июля 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 2 10 июля 2023 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 2 2 октября 2023 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 2 13 ноября 2023 года — 2 балла Шарль Леклер «Феррари» 1 9 октября 2023 года — 1 балл