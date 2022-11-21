Оруджев ответил на вопрос, мог ли Ферстаппен помочь Пересу стать вице-чемпионом

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на вопрос, мог ли пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен помочь своему напарнику Серхио Пересу стать вице-чемпионом.



«Пожалуй, что не мог. Если только нарочно не пропустить его в первом повороте. Но в целом, когда едешь быстрее всех, странно специально замедляться и рисковать не выиграть гонку», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».



По итогам Гран-при Абу-Даби Перес финишировал третьим, а Ферстаппен одержал победу. Серхио на тактике двух пит-стопов не удалось догнать пилота «Феррари» Шарля Леклера, финишировавшего вторым. Перед гонкой в Абу-Даби у Переса и Леклера было одинаковое количество очков, так что второе место на финише заезда принесло Леклеру звание вице-чемпиона сезона-2022.