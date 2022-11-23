Майк Крак: некоторые манёвры «Альфа Ромео» в Абу-Даби были пограничными

Глава «Астон Мартин» Майк Крак дал комментарий по поводу борьбы с «Альфа Ромео» в последней гонке сезона, которая прошла в Абу-Даби.

«Думаю, нам не стоит расстраиваться. Думаю, что в целом сезон закончился отлично, но всё могло сложиться и в другую сторону. Поэтому я думаю, что разочарование сейчас было бы неуместным.

«Альфа Ромео» полностью сосредоточились на нас во время гонки. Некоторые манёвры были немного пограничными, но мы предвидели, что это может произойти», — приводит слова Крака PlanetF1.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 759 очков.

2. «Феррари» — 554 очка.

3. «Мерседес» — 515 очков.

4. «Альпин» — 173 очка.

5. «Макларен» — 159 очков.

6. «Альфа Ромео» — 55 очков.

7. «Астон Мартин» — 55 очков.

8. «Хаас» — 37 очков.

9. «Альфа Таури» — 35 очков.

10. «Уильямс» — 8 очков.