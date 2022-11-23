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Майк Крак: некоторые манёвры «Альфа Ромео» в Абу-Даби были пограничными

Майк Крак: некоторые манёвры «Альфа Ромео» в Абу-Даби были пограничными
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак дал комментарий по поводу борьбы с «Альфа Ромео» в последней гонке сезона, которая прошла в Абу-Даби.

«Думаю, нам не стоит расстраиваться. Думаю, что в целом сезон закончился отлично, но всё могло сложиться и в другую сторону. Поэтому я думаю, что разочарование сейчас было бы неуместным.

«Альфа Ромео» полностью сосредоточились на нас во время гонки. Некоторые манёвры были немного пограничными, но мы предвидели, что это может произойти», — приводит слова Крака PlanetF1.

Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 759 очков.
2. «Феррари» — 554 очка.
3. «Мерседес» — 515 очков.
4. «Альпин» — 173 очка.
5. «Макларен» — 159 очков.
6. «Альфа Ромео» — 55 очков.
7. «Астон Мартин» — 55 очков.
8. «Хаас» — 37 очков.
9. «Альфа Таури» — 35 очков.
10. «Уильямс» — 8 очков.

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