«Для этого и создавались новые правила». Отец Ферстаппена — о следующем сезоне Формулы-1

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира, гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о достижениях сына в Формуле-1.



«Сейчас он со всем разобрался. Когда выигрываешь чемпионат, давление идёт на убыль. Для Макса, как мне кажется, было важно, что он сумел побить рекорд чемпионата по победам. Думаю, это самое главное. Честно говоря, я действительно полагаю, что в следующем году борьба будет немного более равной. Для этого и создавались новые правила. Я не возражаю. Будет очень здорово стать свидетелями хороших сражений на трассе, которые будут проходить до конца чемпионата», — приводит слова Йоса GPblog со ссылкой на Viaplay.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: