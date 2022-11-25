Росберг считает, что «Мерседес» сможет побороться за титул в следующем сезоне

Чемпион мира 2016 год Нико Росберг остался впечатлён прогрессом «Мерседеса» в сезоне-2022.
«Они смогли невероятным образом перевернуть ситуацию. Это невероятно. В начале сезона они иногда уступали «Ред Булл» и «Феррари» по секунде на круге, а на этапах в Мексике и Бразилии их машина оказалась самой быстрой. Это было невероятно. В Абу-Даби они вновь сделали шаг назад, но во многом это было обусловлено плохими характеристиками лобового сопротивления и нехваткой скорости на прямых.
В этом вопросе машина «Мерседеса» всё ещё уступает соперникам. Им нужно разобраться с этим. Это последнее, чего им не хватает, чтобы вернуться в борьбу за победы и титулы.
Думаю, на старте следующего сезона они будут чуть позади конкурентов. В этом году они много времени потратили на доработку нынешней машины, а не на работу на перспективу. Думаю, они будут чуть отставать, но если продолжат улучшать машину в ходе сезона, то смогут получить шанс побороться за титул», — приводит слова Нико Росберга GPFans.
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