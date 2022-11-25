Сэм Бёрд: Перес — идеальный второй пилот для Ферстаппена

Гонщик Формулы-Е Сэм Бёрд оценил работу Серхио Переса в «Ред Булл».



«Перес сделал то, что нужно, всю необходимую работу. Он был хорошей поддержкой для Макса Ферстаппена, а это как раз то, в чём нуждается «Ред Булл». Мы знаем, что Макс Ферстаппен является лидером команды, и это не изменится. Справился ли Перес со своей задачей? Абсолютно да.



Когда в команде были Албон и Гасли, всегда оставались знаки вопроса. Сейчас же есть ощущение, что Перес и его роль в команде таких вопросов не оставляют. Всех устраивает то, что он на несколько десятых медленнее Макса, и это нормально. В хороший день он способен провести хорошую гонку и, возможно, одержать победу. Он идеальный номер два для Макса», — приводит слова Бёрда PlanetF1.