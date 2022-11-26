В «Мерседесе» признались, что до сих пор не изучили свой болид до конца

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз заявил, что команда так до конца и не поняла характеристику болида, представленного в начале минувшего сезона.



«Не думаю, что сейчас или даже зимой мы сможем с уверенностью сказать, что знаем о своей машине абсолютно всё. Но в том, что касается гоночного темпа, мы уверены, что добились серьёзного прогресса. А этого бы не было без работы над этими аспектами.



Наше развитие будет продолжаться и зимой, и в следующем сезоне мы станем намного сильнее. «Мерседес» привык к успехам и победам, а в этом году остались без всего этого», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Мерседеса».



В минувшем сезоне на счету пилотов «Мерседеса» всего одна победа на этапе Гран-при на двоих — её одержал Джордж Расселл.