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Corriere della Sera: Зайдль, Тост и Бергер отказались от поста руководителя «Феррари»

Corriere della Sera: Зайдль, Тост и Бергер отказались от поста руководителя «Феррари»
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Сразу несколько кандидатов отклонили предложения возглавить «Феррари», сообщает Corriere della Sera. По информации источника, в качестве претендентов на замену Маттиа Бинотто значились руководитель «Макларена» Андреас Зайдль, босс «Альфа Таури» Франц Тост и руководитель DTM Герхард Бергер, однако все они ответили на предложение итальянской команды отказом.

Таким образом, единственным вариантом для замены Бинотто оказался руководитель «Альфа Таури» Фредерик Вассёр.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причина такого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.

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