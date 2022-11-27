«Команда выжмет из этого максимум». Албон — о критической проблеме «Уильямса»

Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон выразил мнение, что его команда в этом сезоне по максимуму воспользовалась возможностью набрать очки. «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав лишь восемь очков. Албон сумел попасть в топ-10 в пяти из 22 гонок этого года.

Гонщик также считает, что перед стартом следующего сезона необходимо устранить проблему с балансом.

«Я действительно чувствую, что в те моменты, когда у нас была возможность набрать очки, мы ей воспользовались. К сожалению, таков наш уровень в этом сезоне. В этом году у нас было всё необходимое, а также немного удачи, и это принесло нам очки.



Мы не хотим, чтобы такая ситуация произошла в следующем сезоне. Нам нужно усердно работать и решить наконец-то проблемы с балансом. Если мы сможем добиться этого, то я чувствую, что команда выжмет из этого максимум», — приводит слова Албона RaceFans.

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