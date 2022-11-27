Зак Браун предположил, как банкротство криптобиржи FTX повлияет на Формулу-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что банкротство криптовалютной биржи FTX не должно оказать существенного влияния на развитие Формулы-1.
«Ситуация с FTX, конечно, выглядит как полный хаос. Но каждый раз, когда в спорте происходят какие-то изменения, возникает вопрос: «О, боже, что будет, когда табачные деньги уйдут из спорта? Что будет, когда этот производитель решит прекратить сотрудничество и так далее».
Но спорт настолько силён, что всегда найдётся тот, кто готов вмешаться и занять эту нишу. Будет жаль, если эта ситуация сильно повлияет на гонки, но я думаю, что всё будет в порядке», — приводит слова Брауна Motorsport.
Ранее «Мерседес» был вынужден разорвать спонсорский контракт с FTX на фоне информации о банкротстве компании.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды.
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