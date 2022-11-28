Валттери Боттас оценил потенциал «Альфа Ромео» в следующем сезоне Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне «Королевских гонок». В минувшем «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов.



«Достиг ли я целей, поставленных перед сезоном? Должен сказать, на самом деле я практически выполнил их. Не думаю, что мы оказались далеки от поставленных целей.



Регулярная борьба за подиум? Полагаю, для этого нам нужен большой шаг вперёд. На данный момент это мне представляется непростой задачей. Я бы никогда не стал говорить, что это невозможно. А вот стабильно финишировать в каждой гонке в топ-10 и периодически бороться за подиум, как мне кажется, выглядит более реалистичным», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: