Риккардо рассказал, на каких Гран-при будет присутствовать в следующем сезоне Ф-1
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Австралийский пилот Даниэль Риккардо рассказал, на каких Гран-при следующего сезона Формулы-1 он планирует присутствовать. Напомним, в 2023 году Риккардо будет третьим гонщиком команды «Ред Булл». В завершившемся сезоне Даниэль выступал за «Макларен», который решил не продлевать с ним контракт.
«Я всё ещё хочу участвовать в гонках, но лично для меня было бы неплохо провести немного времени вдали от, скажем так, путешествий и всего остального. Буду ли присутствовать на некоторых гонках? Вегас, в любом случае. Я сам приглашу себя туда. Потом, конечно, Австралия. Это само собой разумеется. Максимум будет дюжина гонок», — приводит слова Риккардо Formel1.de.
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