Алекс Албон признался, что ещё не вернулся в оптимальную форму после операции

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о своём самочувствии и о реабилитации после операции по удалению аппендикса.
Гонщик был вынужден пропустить Гран-при Италии из-за операции. Более того, после операции у Албона возникли осложнения и ему пришлось провести ночь в реанимации. Его заменил Ник де Врис, для которого это была дебютная гонка в Формуле-1. Тем не менее нидерландский гонщик смог набрать два очка.
Албон вернулся к гонкам уже на следующем этапе в Сингапуре.
«Думаю, что дойду до оптимального состояния зимой, тогда я буду готов на 100%. Нам не хватало времени на тренировки, чтобы набрать форму. В Сингапуре мне было достаточно тяжело, в Японии я уже себя чувствовал примерно на 75%, а дальше было попроще», — приводит слова Албона Motorsport.
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