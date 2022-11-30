Эксперт Ренкен предложил «Феррари» неожиданного кандидата на замену Бинотто

Известный журналист Дитер Ренкен считает, что кандидатом на пост руководителя «Феррари» является бывший глава спортивной программы «Пирелли» Пол Хембри.

«Проверенный человек из мира гонок с твердым пониманием Формулы-1, хорошо разбирающийся в итальянской (семейной и более широкой) политике, свободно говорящий по-итальянски, проживший там много лет, известный всем крупным игрокам, досконально понимающий политику Формулы-1, управляющий огромными зарплатными ведомостями и, что очень важно, доступный прямо сейчас.

Чтобы переманить этого человека, выпускника инженерного факультета с доказанными навыками управления на международном уровне, «Феррари», однако, должна предоставить свободу и автономию для полной реструктуризации «Скудерии» в соответствии с его видением», — заявил Ренкен.