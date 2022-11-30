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Карун Чандхок назвал команду Формулы-1 с лучшим составом пилотов

Карун Чандхок назвал команду Формулы-1 с лучшим составом пилотов
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне авторитетный эксперт Карун Чандхок поделился мыслями о потенциале итальянской команды «Феррари». По мнению Чандхока, её состав пилотов уступает только «Мерседесу».

«Я говорил это раньше и до сих пор считаю, что у «Феррари» второй лучший состав пилотов в Формуле-1 после «Мерседеса». Шарль и Карлос — очень талантливые гонщики, очень голодные, с очень хорошей рабочей этикой. К тому же они достаточно молоды, чтобы иметь хорошие перспективы. Так что у «Феррари» есть таланты в машине, но они должны работать с ними и при этом улучшать структуру команды», — написал Чандхок в своём блоге на Betway.

«Феррари» показала, как Шарль Леклер поздравил Карлоса Сайнса с днем рождения:

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