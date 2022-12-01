Глава «Уильямса»: команда в этом сезоне получила свои очки заслуженно, а не за счёт удачи

Руководитель «Уильямса» Йост Капито подвёл итоги минувшего сезона и отметил прогресс команды, несмотря на десятое место в Кубке конструкторов.
«В прошлом году все были счастливы, если попадали во второй сегмент квалификации, а в этом году недовольны, когда попадаем в третий. Это показывает и возросшие ожидания, а это обязательное условие для того, чтобы команда была конкурентоспособна. Ожидания должны быть высокими.
Несмотря на то, что мы закончили сезон на десятом месте, все очки мы получили заслуженно, а не как в прошлом году, когда нам повезло, как, например, в Спа. Мы заслуженно зарабатывали очки, стабильно попадали во второй сегмент квалификаций, боролись за выход в третий. Команда прогрессировала по ходу сезона, всегда была отличная стратегия. Всем нравится атмосфера в команде, инженеры могут рисковать, чувствуя поддержку. В «Уильямсе» стало гораздо приятнее работать», — приводит слова Капито Racingnews365.
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