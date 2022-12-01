В «Астон Мартин» по-прежнему нацелены на победу в Формуле-1 в 2025 году

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что британская команда продолжает придерживаться пятилетнего плана, согласно которому они планируют выиграть чемпионат в 2025 году.



«Поначалу мы отставали, но смогли в итоге отыграться. Считаю, что в третий год нашего плана мы должны добиться более явного прогресса, сделать шаг вперёд в плане скорости и пока мне кажется, что мы на верном пути. Команда набрала неплохой ход и это чувствуется. Есть причины полагать, что мы продолжим следовать этому плану, с этой точки зрения всё идёт хорошо», — приводит Jalopnik слова Крака с ссылкой на Motorsport.



В минувшем сезоне «Астон Мартин» заняли седьмое место в Кубке конструкторов, уступив «Альфа Ромео» шестую строку по дополнительным показателям.