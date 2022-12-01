Леклер рассказал, в каком случае его сражения с Ферстаппеном станут жёстче

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о борьбе с двукратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном по ходу минувшего сезона.



«Чистая борьба с Ферстаппеном? Мы хорошо знаем друг друга, но не думаю, что причина была в этом. Вся разница в наших битвах и сражениях Макса с Льюисом Хэмилтоном в 2021 в том, когда была борьба. Мы сражались с Ферстаппеном в начале сезона, а потом либо я шёл впереди с большим отрывом, либо он. В такой ситуации не бывает риска. Так что дело тут скорее в том, как сложился сезон.



Если мы будем бороться с Максом до конца следующего сезона, то наши сражения станут жёстче. Мне нравится вести борьбу на пределе, и я надеюсь, что мы увидим больше таких битв в будущем», — рассказал Леклер в интервью Auto Motor und Sport.