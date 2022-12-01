В «Макларене» назвали ещё одного резервного гонщика на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Макларен» официально подтвердила, что испанский гонщик, чемпион IndyCar 2021 года Алекс Палоу станет резервным пилотом коллектива в сезоне-2023, сообщает официальный сайт команды.
«Я очень рад быть частью команды „Макларен“ в качестве одного из резервных пилотов в 2023 году. Я был за рулём как MCL35M, так и MCL36, и это был отличный опыт, так что я не могу дождаться возможности опробовать машину следующего года. Я с нетерпением жду следующего шага в своём развитии как пилота и ценю доверие „Макларен“ и возможность получить эту новую роль в следующем сезоне», — подчеркнул Алекс Палоу.
Напомним, а середине июля Палоу оказался в центре скандала. В команде IndyCar «Чип Ганасси Рейсинг» объявила о продлении контракта с Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды разместил в своих соцсетях сам Палоу, который планирует провести следующий сезон в составе «Макларена».
После этого команда подала гражданский иск против Палоу в Высший суд округа Марион. Однако история так и не дошла до суда — Палоу разрешил контрактный спор с командой и остался в её составе на 2023 год.
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