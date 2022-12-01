F1-Insider: «Феррари» рассматривала Монишу Кальтенборн на замену Бинотто

Команда Формулы-1 «Феррари» рассматривала в качестве кандидата на должность руководителя коллектива бывшего босса «Заубера» Монишу Кальтенборн, сообщает F1-Insider. По информации источника, в команде отказались от этой идеи в связи с возможным негативным восприятием назначения Кальтенборн со стороны фанатов коллектива.



При этом, по информации источника, Фредерик Вассёр также исключён из списка кандидатов на роль в команде.



Ожидается, что новым руководителем «Феррари» станет человек, вхожий в систему итальянской команды. Среди кандидатов называют нынешнего спортивного директора команды Лорана Мекиса, бывшего исполнительного гоночного инженера коллектива Джонатана Джакобацци и руководителя программы GT в спортивном подразделении «Феррари» Антонелло Колетту.