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F1-Insider: «Феррари» отказалась от приглашения Вассёра на роль руководителя команды

F1-Insider: «Феррари» отказалась от приглашения Вассёра на роль руководителя команды
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Команда Формулы-1 «Феррари» отказалась от идеи приглашать на роль руководителя коллектива нынешнего босса «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра, сообщает F1-Insider.

По информации источника, на это есть несколько причин. Во-первых, против Вассёра выступает сын бывшего руководителя «Феррари» и менеджер пилота команды Шарля Леклера Николя Тодт. Всё из-за давней истории, когда тот ушёл из команды «АРТ» в 2018 году — якобы совладельцы команды, коими являлись Тодт и Вассёр, расстались не лучшим образом.

Кроме того, против кандидатуры Вассёра играет и его близкое общение с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом — Вассёр тесно дружит с Вольфом, кроме того, они живут в одном доме в Оксфорде.

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