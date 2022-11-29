Хейтеров Хэмилтона сильно огорчит разбор сезона Ф-1. Да, Льюис был сильнее Расселла

Сражение экс-чемпиона с молодым и голодным до побед напарником было одной из главных интриг. Верим, так будет и дальше!

Противостояние прославленного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с молодым и голодным до побед Джорджем Расселлом, который после долгих лет прозябания в «Уильямсе» получил шанс в «Мерседесе», стало одной из наиболее ярких интриг минувшего сезона Формулы-1.

По итогам чемпионата Расселл опередил Хэмилтона на 35 очков и принёс «Мерседесу» единственную за год победу. Вот оно: молодой парень утёр нос стареющему чемпиону, Льюис уже не тот — радостно потирают руки хейтеры. Но не всё так однозначно — если всмотреться в детали.

Разбираем сезон гонщиков «Мерседеса» уикенд за уикендом.

Гран-при Бахрейна. Хэмилтон на секунду быстрее в квалификации (Расселл из-за недопонимания с инженером не смог подготовить шины), всю гонку шёл впереди напарника и после схода пилотов «Ред Булл» поднялся на подиум. Джордж — при старте с девятого места финишировал четвёртым. 1-0 в пользу Льюиса.

Гран-при Саудовской Аравии. Расселл сравнивает счёт: в квалификации Джордж немного уступил Окону, но быстро опередил его в гонке и уверенно закрепился на пятой позиции. Хэмилтон же выбыл ещё в Q1 и, хотя сумел прорваться в топ-10 из-за неразберихи с пит-стопами, занял только девятое место.

Гран-при Австралии. Впервые ни у одного из пилотов не возникает проблем в Q3, и Хэмилтон на десятую долю секунды быстрее. В гонке Льюис опережал Расселла вплоть до пит-стопа, но Джордж вышел вперёд, поскольку побывал в боксах во время сейфти-кара. Тем не менее 2-1 в пользу Хэмилтона.

Гран-при Эмилии-Романьи. В квалификации у обоих пилотов возникают проблемы, но теперь Расселл почти на 0,4 секунды быстрее (дело происходит в Q2). В спринте Льюис потерял ещё одну позицию, и, пока в гонке Джордж прорывался в топ-5 (после вылета Леклера финишировал четвёртым), Хэмилтон совсем не может найти темп и выпадает из топ-10. 2-2.

Хэмилтон и Расселл на этапе в Майами Фото: Dan Mullan/Getty Images

Гран-при Майами. Третий раз в сезоне Хэмилтон быстрее в квалификации. У Льюиса неудачный старт, но он отыгрывается и возвращается в борьбу с Боттасом за место в топ-5. Однако за 16 кругов до финиша происходит столкновение Гасли и Норриса — на трассу выезжает автомобиль безопасности, и Джордж, ещё не побывавший в боксах, во второй раз в сезоне волею сейфти-кара оказывается впереди напарника.

Гран-при Испании. И снова Расселл сравнивает счёт — он быстрее в квалификации (на 0,12 секунды), в какой-то момент сражается с лидерами и финиширует третьим. Хэмилтон же на старте сцепился с Магнуссеном, вынужден был сразу поехать в боксы и прорываться из конца пелотона. Льюису это удалось (финишировал пятым). Но всё равно 3-3.

Гран-при Монако. В Монте-Карло Расселл квалифицировался выше Хэмилтона, но последний лишился второй попытки из-за нашумевшего в последнее время разворота Переса, хотя в первой попытке проехал быстрее. В гонке Джордж за счёт более своевременной смены резины опередил Норриса, а Льюис застрял позади непроходимого в Монако Алонсо. Ничья.

Гран-при Азербайджана. Более чем уверенный уикенд в исполнении Расселла, который поднимается на подиум. Хэмилтон же отстал в квалификации на две с лишним десятые и по ходу гонки сражался на других этажах пелотона. 4-3 в пользу Джорджа.

В Баку проблемы с дельфинированием Хэмилтон ощущал особенно остро Фото: BRYN LENNON/GETTY IMAGE

Гран-при Канады. В дождевой квалификации Расселл единственным решил рискнуть перейти на слики и прогадал — лишился второй попытки в Q3, оказался в протоколах ниже Хэмилтона и почти всю гонку провёл позади него. 4-4.

Гран-при Великобритании. На домашней для обоих пилотов трассе Льюис опережает Расселла на полторы десятые и квалифицируется пятым, Джордж остаётся лишь седьмым — и на старте устраивает грандиозный завал с переворотом Чжоу и вылетом машины за заграждения. 5-4 в пользу Хэмилтона.

Гран-при Австрии. У обоих проблемы: каждый вылетел в квалификации. Но если Льюис взял себя в руки и выдал в воскресенье отличную гонку, то Расселл развернул Переса и финишировал в 17 секундах позади напарника. 6-4.

Гран-при Франции. В Ле-Кастелле Хэмилтон опережает Расселла в квалификации сразу на треть секунды, в гонке оставляет позади Переса и после схода Леклера отрывается от Серхио в борьбе за второе место. Джордж в последний момент тоже запрыгнул в топ-3, но всю гонку был позади партнёра по команде. 7-4.

В Венгрии Расселл завоевал первый в карьере поул Фото: Dan Mullan/Getty Images

Гран-при Венгрии. Расселл сенсационно завоевал первый поул в карьере, но в гонке оказался позади Хэмилтона — тот за счёт ударной концовки на «софте» смог прорваться на второе место (Джордж свой комплект мягких шин израсходовал на первом отрезке). Ну а в квалификации у Льюиса отказала DRS, из-за чего тот и не смог проехать круг. Вторая ничья.

Гран-при Бельгии. Теперь в квалификации быстрее Хэмилтон, но он уже на первом круге налетает на Алонсо и вскоре сходит с дистанции. Расселл, возможно, не так быстр и агрессивен на старте, зато — надёжен. Финиш на четвёртом месте и 7-5.

Гран-при Нидерландов. Хэмилтон «привозит» Расселлу полсекунды в квалификации и впервые в сезоне сражается за победу, но после череды автомобилей безопасности и перехода на «медиум» в концовке (все остальные были на «софте») теряет даже подиум. Расселл за счёт мягких шин опередил Льюиса, однако в целом весь уикенд был медленнее — 8-5 в пользу экс-чемпиона.

Гран-при Италии. В квалификации Хэмилтон вновь оказался быстрее (правда, всего на 0,018 секунды), но в гонке из-за штрафа стартовал лишь 19-м — что не помешало ему на финише оказаться в топ-5. В то же время Расселл не менее достойно боролся в лидирующей группе и поднялся на подиум. Вновь без явного лидера.

Хэмилтон и Расселл на Гран-при Италии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гран-при Сингапура. В Сингапуре темп «Мерседеса» позволял Хэмилтону побороться за поул, но затем Льюис провалил старт и дважды ошибался в борьбе в трафике. Расселл в квалификации толком не смог выступить из-за проблем с педалью, но и в гонке смотрелся ничем не лучше напарника: вылетел в сражении с Боттасом и поддел Шумахера. Четвёртая ничья.

Гран-при Японии. Хэмилтон снова быстрее в квалификации (на 0,128 секунды) — и оказывается впереди напарника на двойном пит-стопе при переходе на «промежуточные». 9-5 в пользу Льюиса.

Гран-при США. В шестой раз подряд Хэмилтон опережает в квалификации Расселла (разрыв — 0,04 секунды), а на старте Джордж, как и в Сильверстоуне, становится жертвой собственной горячности: в первом повороте налетает на Сайнса и вскоре получает штраф. В итоге Льюис вновь боролся за победу, Джордж — финишировал шестым. 10-5.

Гран-при Мехико. Расселл прерывает серию поражений в квалификации (у Льюиса проблемы с двигателем, и тем не менее он уступил всего 0,005 секунды!), но в гонке уже на старте пропускает напарника вперёд, а к финишу окончательно теряет темп и отстаёт от него на полминуты. 11-5.

Хэмилтон опережает Расселла на первом круге Гран-при Мехико Фото: Chris Graythen/Getty Images

Гран-при Сан-Паулу. Первая победа Расселла в Формуле-1 — долгожданная и полностью заслуженная. Правда, в концовке «Мерседес» всё-таки зазвал Хэмилтона в боксы, чтобы тот не помешал напарнику. Да и в квалификации Льюису пришлось бросить последние круги — как раз из-за вылета Джорджа. И тем не менее — 11-6.

Гран-при Абу-Даби. Последняя квалификация года — и вновь борьба идёт на тысячные! Хэмилтон на 0,003 секунды быстрее и устанавливает окончательный счёт в квалификационной дуэли — 13-9. Из-за проблем с мощностью в начальной фазе гонки Льюис пропустил Расселла, однако смог отыграться и за пять кругов до конца опережал напарника. Из-за проблем с гидравликой сезон для экс-чемпиона завершился чуть раньше, чем должен был, однако и на «Яс Марине» он был сильнее Расселла. Окончательный счёт сезона — 12-6 в пользу Хэмилтона.

Выводы

По-настоящему быстрее Хэмилтона Расселл в минувшем сезоне оказывался шесть раз. Даже если все спорные случаи (четыре ничьих) трактовать в пользу молодого дебютанта команды, о победе над Льюисом речи не идёт.

Джордж провёл превосходный сезон, выше всяких похвал, если учесть, что это его первый год в «Мерседесе». Англичанин, очевидно, куда менее удобный для Хэмилтона напарник, чем Боттас, и, быть может, даже более сильный, чем когда-то Росберг. И тем не менее в сезоне-2022 Расселл не был сильнее Хэмилтона.

Хэмилтон и Расселл на подиуме Гран-при Сан-Паулу Фото: Chris Graythen/Getty Images

Джордж регулярно выступает на равных с Льюисом и уже сейчас способен его опережать (мы, к слову, говорим о самом успешном пилоте в истории Ф-1), и это само по себе — невероятное достижение. Кроме того, очевидно, что Расселл с годами будет становиться лучше, а вот пик карьеры Хэмилтона уже позади.

И всё равно Льюис по-прежнему достаточно хорош, чтобы бороться на равных с лучшими молодыми пилотами современности и побеждать их. И оставаться лидером команды, с которой выиграл шесть чемпионатов и которой помогал удерживать Кубок конструкторов рекордные восемь лет подряд. В следующем году Расселл, может, и сумеет по-настоящему превзойти Хэмилтона и перевернуть игру, но пока об этом говорить рано.