Пьер Гасли оценил перспективы «Альфа Таури» после ухода из команды

Новичок «Альпин» Пьер Гасли поделился мыслями о потенциале своей бывшей команды «Альфа Таури» в следующем сезоне Формулы-1.



«В этом виде спорта так сложно понять, что будет происходить дальше! В прошлом сезоне мы были в первых рядах средней линии, в этом году — в задней, а в следующем сезоне кто знает, что произойдёт? Возможно, «Альфа Таури», а я знаю, что она полностью меняет концепцию машины, снова присоединится к битве. Но пока судить сложно», — приводит слова Гасли Formel1.de.



Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов. Трофей выиграл австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».

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