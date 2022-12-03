Пиастри: после тестов довольно сильно болела шея

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри остался доволен тем, как прошли постсезонные тесты за команду, но отметил, что после них остались боли в шее.



«Мы немало успели сделать за это время и, думаю, я добился неплохого прогресса. Я узнал много нового о различных приёмах пилотирования. Было холодновато, нам даже удалось поработать на мокрой трассе. Мне удалось к этому адаптироваться, восстановить некоторые навыки. Единственное — после тестов довольно сильно болела шея. Стоит привыкнуть к машине Формулы-1. Но я работаю над физической формой и во время каникул, ведь сезон уже не за горами», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».



Оскар Пиастри с сезона-2023 будет боевым пилотом «Макларена», он заменил своего соотечественника Даниэля Риккардо, который покинул команду и стал резервистом «Ред Булл».

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