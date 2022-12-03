Бывший спонсор «Уильямса» выплатит команде $ 32,2 млн по решению суда

Компания ROKiT, бывший титульный спонсор команды Формулы-1 «Уильямс», выплатит коллективу из Гроува компенсацию за досрочное расторжение контракта по решению суда, сообщает Racingnews365.
ROKiT подписала контракт с «Уильямсом» в 2019 году, и логотип компании был размещён на машинах команды в предсезонных тестах, но затем начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса и спонсор отказался от сделки, расторгнув контракт, который изначально был рассчитан до 2023 года.
В «Уильямс» подали в суд и выиграли дело. В Окружном калифорнийском суде было постановлено, что ROKiT выплатит «Уильямсу» $ 32,2 млн. Кроме того, компания должна покрыть судебные расходы команды, которые превысили $ 1 млн.
После расторжения контракта с ROKiT «Уильямс» были проданы инвестиционному фонду Dorilton Capital.
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