Глава «Хааса» обозначил цели команды на предстоящий сезон

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о целях команды, занявшей восьмое место в Кубке конструкторов по итогам минувшего сезона, на предстоящий чемпионат.

«У нас было два непростых года из-за пандемии, но мы вернулись. Только что законченный сезон прошёл хорошо, но мы могли выступить и лучше. Можно смотреть на это как на год роста.

В этом году Кевин [Магнуссен] завоевал поул-позицию. В 2023 году мы хотим добиться большего: сделать ещё один скачок в таблице чемпионата, бороться за очки в каждой гонке и один раз оказаться на подиуме. Нам нужны большие цели, чтобы расти», – приводит слова функционера издание GPblog.

Ранее в интервью Штайнер поделился ожиданиями от двигателя «Феррари», который «Хаас» обновит в следующем году.