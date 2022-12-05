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Франц Тост оценил перспективы Пьера Гасли в «Альпин»

Франц Тост оценил перспективы Пьера Гасли в «Альпин»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост оценил перспективы Пьера Гасли в «Альпин».

«В начале сентября стало известно, что Пьер Гасли продолжит карьеру в «Альпин». Он опытный профессионал, однако его будущий напарник Эстебан Окон отлично знаком и с этой командой, и с этой машиной. Пока сложно сказать, как Пьеру Гасли удастся освоиться на этом месте», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов. Трофей выиграл австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».

«Альпин» по итогам сезона заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.

Гасли в составе французской команды заменит Фернандо Алонсо, который перешёл в «Астон Мартин».

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