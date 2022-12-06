Зак Браун оценил работу Бинотто в «Феррари»
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался об уходе швейцарско-итальянского специалиста Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Эту должность он покинет 31 декабря.
«Я не знаю внутренней кухни «Феррари». Мне казалось, что Маттиа проделывал довольно хорошую работу. В этом году они были очень конкурентоспособны. С моей точки зрения, стабильность и долгосрочная работа команды обеспечивают наилучшие результаты», — приводит слова Брауна Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя «Феррари» из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Пока итальянская команда не определилась, кто заменит специалиста.
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