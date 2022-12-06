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Зак Браун: «Макларен» предоставит Норрису машину, с которой можно побеждать

Зак Браун: «Макларен» предоставит Норрису машину, с которой можно побеждать
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Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался о пилоте команды Ландо Норрисе, выразив уверенность в том, что гоночный коллектив сможет предоставить ему машину, с которой он будет в состоянии бороться за победы.

«Я убеждён, что мы предоставим ему машину, с которой можно будет побеждать. У нас с ним долгосрочный контракт, и, как мне кажется, он очень комфортно чувствует себя в команде. Удивлён их доминированием [«Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса»], учитывая новые правила, однако они всё сделали правильно. В том числе они правильно подошли к выбору пилотов, а поскольку надёжность в Формуле-1 в наши дни так высока, то при отсутствии проблем три лучшие команды будут бороться за подиум в каждой гонке», — приводит слова Брауна Racingnews365.

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