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Тото Вольф: не думаю, что кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов кряду

Тото Вольф: не думаю, что кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов кряду
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф усомнился в том, что одной из команд удастся доминировать в чемпионате на протяжении нескольких лет, как в своё время это делал немецкий коллектив.

«Сегодня мы не знаем, кто именно станет нашими соперниками завтра или послезавтра. Всё из-за лимита бюджета. Такой и должна быть Формула-1 — за титул в итоге будут бороться не один и не три коллектива, а около пяти. Не думаю, что кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов подряд. Просто потому что правила не позволят. Топ-командам будет сложнее. Не получится просто инвестировать больше соперника и быстрее достигать результатов. И сокращение времени работы в аэротрубе тоже скажется. Команды с последних мест получат на 40-50% времени больше», — цитирует Вольфа RacingNews365.

В минувшем сезоне чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него это второй титул подряд.

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