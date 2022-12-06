Тото Вольф: не думаю, что кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов кряду

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф усомнился в том, что одной из команд удастся доминировать в чемпионате на протяжении нескольких лет, как в своё время это делал немецкий коллектив.
«Сегодня мы не знаем, кто именно станет нашими соперниками завтра или послезавтра. Всё из-за лимита бюджета. Такой и должна быть Формула-1 — за титул в итоге будут бороться не один и не три коллектива, а около пяти. Не думаю, что кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов подряд. Просто потому что правила не позволят. Топ-командам будет сложнее. Не получится просто инвестировать больше соперника и быстрее достигать результатов. И сокращение времени работы в аэротрубе тоже скажется. Команды с последних мест получат на 40-50% времени больше», — цитирует Вольфа RacingNews365.
В минувшем сезоне чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него это второй титул подряд.
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