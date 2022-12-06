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Трасса Хунгагоринг будет реконструирована

Трасса Хунгагоринг будет реконструирована
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Организаторы Гран-при Венгрии объявили, что трасса Хунгагоринг будет обновлена к новому сезону Формулы-1, сообщает RaceFans.

Согласно информации источника, главные обновления коснутся не конфигурации трассы, которая останется прежней, а инфраструктуры. В частности, будут построены новые здания и управляющий центр.

Кроме того, сообщается, что уже проданы все 100 тысяч билетов на гонку, которая состоится в следующем сезоне. Напомним, контракт с Формулой-1 на проведение Гран-при Венгрии действует до 2027 года.

«Нельзя игнорировать тот факт, что инфраструктура других треков на куда более высоком уровне, чем у нас. Благодаря программе развития в ближайшем будущем мы сможем с ними конкурировать», — сказал глава Гран-при Венгрии Жолт Гюлай.

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