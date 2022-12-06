Цунода: первым номером «Альфа Таури» будет тот, кто быстрее

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался на тему того, кто будет лидером команды в новом сезоне.



В 2023 году напарником Юки Цуноды станет Ник де Врис, который заменит Пьера Гасли. Хельмут Марко, спортивный консультант «Ред Булл», предполагал, что де Врис будет первым номером команды.



«Тот, кто будет быстрее, станет первым номером команды. Мне всё равно, буду я лидером в новом сезоне или нет, я просто сосредоточен на своей работе и знаю, что должен учиться и совершенствоваться. Очевидно, я стану более ответственным, так как Пьер уйдёт. И я твёрдо уверен, что буду сильнее в новом сезоне. Мне удавалось прогрессировать в каждой гонке, я очень доволен тем, в какой форме был на протяжении сезона.



Разумеется, мне предстоит стать стабильнее, но у меня во всяком случае есть чёткая цель на новый сезон», — цитирует Цуноду Autosport.

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