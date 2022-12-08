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Фелипе Другович: надеюсь многому научиться у Алонсо

Фелипе Другович: надеюсь многому научиться у Алонсо
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Чемпион Формулы-2, бразильский пилот Фелипе Другович рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона, где он будет выступать в роли резервиста «Астон Мартин».

«Я очень рад, что боевым пилотом команды в следующем сезоне станет Фернандо Алонсо, надеюсь многому научиться у него, он очень хорошо ко мне относится. Лично для меня главная цель на 2023 год — получить как можно больше опыта. Я буду с командой, буду учиться. Безусловно, лучший вариант учиться — ездить, но я буду помогать развивать машину, участвовать в деятельности команды. Как первому участнику молодёжной программы «Астон Мартин» мне хочется, чтобы она работала», — приводит слова Друговича Planet F1.

В минувшем сезоне пилоты «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл заняли 12-е и 15-е места в общем зачёте пилотов соответственно.

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