Де ла Роса: Алонсо мотивирован даже больше, чем 15 лет назад

Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса высказался о перспективах своего соотечественника Фернандо Алонсо, который будет боевым пилотом британской команды в новом сезоне.



«К уходу из спорта приводят в первую очередь постоянные перелёты и усталость. Это проблема для гонщиков вроде Фернандо. Но я вижу, что он готов выступать на протяжении нескольких лет. Он младше меня на 10 лет. Меня поражает то, как он улыбается во время тестов. Его настрой тот, что был в «Макларене» в 2007 году.



Его ожидания и амбиции неизменны, он всегда был бойцом, и сейчас мотивация Фернандо та же или даже больше, чем 15 лет назад. Я впечатлён этим», — приводит слова де ла Росы испанское издание AS.

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