Тесты на проверку днища на жёсткость станут более строгими

Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточила требования к жёсткости элементов днища болида, сообщает RaceFans.
В 2023 году жёсткость днища будет проверяться более строго. Как сообщает Федерация, в новом сезоне днище будет проверяться на жёсткость в 12 контрольных точках, а прогиб элементов не должен превышать 8 миллиметров. При этом для точности измерений днище будет сканироваться лазером.
Кроме того, со следующего сезона команды смогут изменять омологированные конструкции коробок передач. Ранее изменения в коробки передач можно было вносить только в связи с проблемами с надёжностью или ради экономии ресурсов.
Напомним, ранее сообщалось, что ФИА официально запретила в регламенте крылья, подобные тем, что представила команда «Мерседес» на Гран-при США.
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