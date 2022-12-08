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Тесты на проверку днища на жёсткость станут более строгими

Тесты на проверку днища на жёсткость станут более строгими
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Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточила требования к жёсткости элементов днища болида, сообщает RaceFans.

В 2023 году жёсткость днища будет проверяться более строго. Как сообщает Федерация, в новом сезоне днище будет проверяться на жёсткость в 12 контрольных точках, а прогиб элементов не должен превышать 8 миллиметров. При этом для точности измерений днище будет сканироваться лазером.

Кроме того, со следующего сезона команды смогут изменять омологированные конструкции коробок передач. Ранее изменения в коробки передач можно было вносить только в связи с проблемами с надёжностью или ради экономии ресурсов.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИА официально запретила в регламенте крылья, подобные тем, что представила команда «Мерседес» на Гран-при США.

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