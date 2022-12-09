Джо Сейвуд высказался о перспективах Риккардо заменить Переса в «Ред Булл»

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением о перспективах австралийского гонщика Даниэля Риккардо в «Ред Булл». В австрийской команде он будет работать в 2023 году. Риккардо перешёл туда в качестве третьего пилота.



«В Формуле-1, похоже, единодушны в том, что Даниэль Риккардо вполне может однажды заменить Серхио Переса в «Ред Булл». Для этого австралиец должен вернуть себе часть уверенности. Даниэль показал, что он победитель и может быть, а может и не быть для «Ред Булл» лучшей ставкой, чем Перес, который обычно отстаёт от Макса Ферстаппена.



Если Риккардо покажется более подходящим кандидатом, можно ожидать его возвращения, поскольку следующему поколению молодых пилотов «Ред Булл» ещё далеко до того, чтобы постучаться в двери Милтон-Кинса. Да, «Ред Булл» усилил свою армию в Формуле-2: у команды есть барбадосский гонщик Зейн Мэлоуни, бразилец Энцо Фиттипальди, а также норвежец Деннис Хаугер, японец Аюму Иваса и индиец Джехан Дарувала Ожидается также, что в Формуле-2 выступят француз Исаак Хаджар и американец Джек Кроуфорд. Однако будут ли все семь пилотов выступать в цветах «Ред Булл», ещё предстоит выяснить», — написал Сейвуд в своём блоге.

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