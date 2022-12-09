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Создатели сериала про Берни Экклстоуна выпустили трейлер

Создатели сериала про Берни Экклстоуна выпустили трейлер
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В сети появился трейлер документального сериала о деятельности бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна.

Сериал, получивший название «Счастливчик», в котором будет восемь серий, станет доступен на стриминговых платформах 27 декабря. Напомним, продюсером проекта является Маниш Панди, который также является одним из создателей документального фильма «Сенна».

Трейлер к сериалу про Берни Экклстоуна в виде вступительных титров:

Права принадлежат авторам сериала и Formula One World Championship Limited.

В самом сериале будет рассказана история Экклстоуна от 1950 года до момента увольнения из Формулы-1 в 2017 году. Также ожидается, что покажут ряд архивных кадров вперемешку с комиксами.

В Великобритании за релиз проекта отвечает Discovery+, в Японии, Германии, Австрии, Испании и Италии — платформа DAZN, в Латинской Америке — ESPN.

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