Ферстаппен ответил, какой из своих титулов ценит больше

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об итогах минувшего сезона и ответил на вопрос, какой из двух своих титулов считает более важным.



«Эмоции в первом и втором сезонах были разные, но, думаю, так и должно быть. Мы всегда стремимся к одной конкретной цели — стать чемпионом мира. Первый титул приносит очень много эмоций, но второй год получился совсем другим. Думаю, мы были более конкурентоспособными в минувшем сезоне. И всем нравилось, что мы выступали как единая команда. Эта победа была полезнее.



Какое чемпионство предпочту? Они разные. Не могу выбрать. Первый титул очень эмоциональный, не хотел бы его променять на что-либо. Возможно, если у меня будет ещё один титул, я смогу выбрать. Победа в этом сезоне тоже очень приятна», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.