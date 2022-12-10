В «Астон Мартин» назвали главную проблему, с которой борются при создании болида 2023 года

Болид «Астон Мартин», который команда представит в следующем сезоне, показывает положительные результаты на тестах в аэротрубе, сообщил менеджер Том Маккалоу. По его словам, машина 2023 года будет визуально отличаться от предшественницы.
Помогать же модернизировать болид «Астон Мартин» будут инженеры Эрик Блэндин и Дэн Фэллоус, ранее работавшие в «Мерседесе» и «Ред Булл» соответственно.
«Когда приходят новые люди, никогда не бывает легко. Им необходимо интегрироваться. Им нужно понять, как мы работаем и почему мы поступаем именно так. Нам же, в свою очередь, приходится иметь дело с новыми подходами и принимать их. На это нужно время.
Мы понимали по ходу сезона, что происходит. Есть одна уязвимость, с которой мы должны поработать к 2023 году, и это лобовое сопротивление. Наша машина не была эффективной», – приводит слова менеджера издание Auto Motor und Sport.
- 10 декабря 2022
-
20:49
-
19:57
-
18:47
-
17:33
-
16:55
-
15:56
-
15:30
-
14:43
-
14:04
-
13:40
-
13:21
-
13:15
-
12:50
-
12:40
-
11:48
-
11:47
-
11:16
-
10:33
-
09:59
-
00:20
- 9 декабря 2022
-
23:40
-
22:41
-
22:15
-
21:52
-
20:58
-
20:18
-
19:24
-
18:36
-
17:56
-
16:37
-
16:25
-
15:42
-
15:08
-
14:25
-
13:32