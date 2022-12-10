В «Астон Мартин» назвали главную проблему, с которой борются при создании болида 2023 года

Болид «Астон Мартин», который команда представит в следующем сезоне, показывает положительные результаты на тестах в аэротрубе, сообщил менеджер Том Маккалоу. По его словам, машина 2023 года будет визуально отличаться от предшественницы.

Помогать же модернизировать болид «Астон Мартин» будут инженеры Эрик Блэндин и Дэн Фэллоус, ранее работавшие в «Мерседесе» и «Ред Булл» соответственно.

«Когда приходят новые люди, никогда не бывает легко. Им необходимо интегрироваться. Им нужно понять, как мы работаем и почему мы поступаем именно так. Нам же, в свою очередь, приходится иметь дело с новыми подходами и принимать их. На это нужно время.

Мы понимали по ходу сезона, что происходит. Есть одна уязвимость, с которой мы должны поработать к 2023 году, и это лобовое сопротивление. Наша машина не была эффективной», – приводит слова менеджера издание Auto Motor und Sport.