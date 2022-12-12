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Доменикали оценил возможное назначение Вассёра на пост руководителя «Феррари»

Доменикали оценил возможное назначение Вассёра на пост руководителя «Феррари»
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мыслями о потенциальном приходе на должность руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра, который в настоящий момент занимает аналогичную должность в «Альфа Ромео». Напомним, 31 декабря нынешний босс «Скудерии» Маттиа Бинотто покинет команду. По мнению Доменикали, выбор Вассёра может принести выгоду «Феррари».

«Такой выбор может принести пользу. Теперь «Феррари» будет должна обрести новый баланс с новым боссом команды. Последовательность, конечно, более эффективна, но может потребоваться некоторое время, чтобы увидеть реальные результаты», — приводит слова Доменикали GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

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