Источник: «Феррари» летом заключила предварительное соглашение с Вассёром
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Появилась информация о договорённостях между «Феррари» и Фредериком Вассёром. По информации итальянского журналиста Джулиана Дукессы, глава команды «Заубер/Альфа Ромео» ещё в конце лета заключил с «Феррари» предварительное соглашение. В тот момент Вассёр понимал, что не входит в планы «Ауди», которая станет стратегическим партнёром «Заубера» с 2026 года.
За прошедшие месяцы президенту «Феррари» Джону Элканну не удалось привлечь специалистов из более статусных команд. Вассёр заранее договорился о расторжении контракта с «Заубером», и теперь финальные детали контракта с «Феррари» улажены. В то же время пока неизвестно, когда «Скудерия» официально объявит о назначении.
Ранее сообщалось, что Фредерик Вассёр начнёт работу в Маранелло с января.
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