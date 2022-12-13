В «Феррари» прокомментировали назначение Вассёра новым руководителем команды

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал назначение французского специалиста Фредерика Вассёра на пост руководителя команды. Эту должность Фредерик займёт 9 января 2023 года. Кроме того, француз будет выполнять обязанности генерального менеджера «Скудерии».
«Мы рады приветствовать Фредерика Вассёра в «Феррари» в качестве руководителя нашей команды. На протяжении всей карьеры он успешно сочетал свои сильные стороны в техническом плане как квалифицированного инженера с неизменной способностью выявлять лучшее в своих гонщиках и командах. Такой подход и его способность быть лидером — это то, что нам нужно, чтобы продвигать «Феррари» вперёд с удвоенной энергией», — приводит слова Виньи пресс-служба «Феррари».
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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