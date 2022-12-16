Тото Вольф назвал лучшую гонку на посту руководителя «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, какую гонку он считает своей лучшей в качестве руководителя команды.
«Гран-при Австрии 2014 года. Тогда я всё ещё был эмоционально связан с «Уильямсом». Сьюзи была частью этой команды, а я, кажется, даже владел акциями этого коллектива. В итоге мы финишировали на первых четырёх местах как совладельцы этих двух команд.
Я помню, как ехал домой по той же дороге, по которой я ездил, когда был инструктором в гоночной школе на «Ред Булл Ринг», и думал: «Этого не может быть!»
Это случилось в Формуле-1, и мы только что заняли четыре первых места на Гран-при. Это был действительно счастливый момент. Но такое доминирование длится всего несколько часов. Вы забираете трофеи, после чего жизнь продолжается», — приводит слова Тото Вольфа F1i.
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