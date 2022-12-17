Алонсо рассказал, в чём он превосходит себя образца 2006 года
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, в чём он превосходит самого себя образца второй победы в чемпионате мира в 2006 году.
«Я во многих областях сильнее себя из 2006 года. Я лучше „читаю“ гонки. Я знаю, когда нужно атаковать, а когда не стоит. В 2006 году работа с шинами вряд ли играла какую-то роль, сегодня же всё иначе. На пит-стопах очень важно останавливаться с точностью до миллиметра. Раньше же это не имело никакого значения. Ты в любом случае должен был стоять десять секунд на дозаправке. Если бы сейчас я гонялся против Алонсо из 2006-го, то в этих деталях победил бы его», — приводит слова Фернандо Алонсо Auto Motor und Sport.
Напомним, в следующем сезоне Алонсо будет выступать за «Астон Мартин».
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