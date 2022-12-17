Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо рассказал, в чём он превосходит себя образца 2006 года

Алонсо рассказал, в чём он превосходит себя образца 2006 года
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, в чём он превосходит самого себя образца второй победы в чемпионате мира в 2006 году.

«Я во многих областях сильнее себя из 2006 года. Я лучше „читаю“ гонки. Я знаю, когда нужно атаковать, а когда не стоит. В 2006 году работа с шинами вряд ли играла какую-то роль, сегодня же всё иначе. На пит-стопах очень важно останавливаться с точностью до миллиметра. Раньше же это не имело никакого значения. Ты в любом случае должен был стоять десять секунд на дозаправке. Если бы сейчас я гонялся против Алонсо из 2006-го, то в этих деталях победил бы его», — приводит слова Фернандо Алонсо Auto Motor und Sport.

Напомним, в следующем сезоне Алонсо будет выступать за «Астон Мартин».

5 главных интриг трансферов Ф-1. Когда уйдёт Хэмилтон и ждёт ли Алонсо новая ссора? 5 главных интриг трансферов Ф-1. Когда уйдёт Хэмилтон и ждёт ли Алонсо новая ссора?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022