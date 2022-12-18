Джордж Расселл признался, что завидовал Албону и Норрису, когда пришёл в Формулу-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что было тяжело принять, что его конкуренты в Формуле-2 Ландо Норрис и Алекс Албон набирали очки в главной гоночной серии, в отличие от него.
«Я присоединился к «Уильямсу», который был на грани банкротства. Каждая гонка, по сути, была на выживание. На кону рабочие места 800 человек. На первой гонке на Гран-при Австралии я не сомневался — мечта осуществилась. Когда я выехал на трассу, то понял, что мы уступаем конкурентам четыре секунды, а сама машина разваливается. В такие моменты не веришь, сон это или реальность. Когда Алекс Албон в «Ред Булл» выигрывал подиумы, а Ландо Норрис стабильно набирал очки, то мне было тяжело смириться с этим, ведь я их опережал в Формуле-2», — поделился Расселл в подкасте High Performance.
В минувшем сезоне Джордж Расселл выступал за «Мерседес» и занял четвёртое место в общем зачёте пилотов.
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