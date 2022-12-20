Экс-пилот Формулы-1 считает, что изменения в правилах помешают «Мерседесу» в сезоне-2023

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок считает, что изменения в правилах на 2023 год могут помешать «Мерседесу» вернуться в борьбу за чемпионский титул в новом сезоне.
«В следующем году будут некоторые изменения в правилах. Пускай они и небольшие, но с точки зрения баланса и настроек это может оказаться существенно. По сути, все машины должны увеличить дорожный просвет. А какая команда исторически никогда не поднимала болиды? «Мерседес».
Безусловно, у них сохранились все инженерные способности, которые помогли им выиграть несколько чемпионатов мира. Но не думаю, что эту проблему исправить будет так легко, как кажется на первый взгляд», — цитирует Чандхока Sky Sports.
В минувшем сезоне «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Всего у команды лишь одна победа в 2022 году.
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