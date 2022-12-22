Хэмилтон: Мик Шумахер будет очень ценным активом для «Мерседеса»
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал переход Мика Шумахера в качестве резервиста в немецкую команду.
«Мик — большой талант. Он станет очень ценным активом для «Мерседеса». К тому же его отец Михаэль Шумахер был тесно связан с командой. Сейчас боевые пилоты очень редко работают с третьим пилотом. Обычно резервные гонщики должны очень много времени проводить на симуляторе. Всё уже не так, как раньше. Хотя мы с Миком в любом случае будем напарниками», — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Total.
Мик Шумахер в минувшем сезоне выступал за американскую команду «Хаас», которая в итоге приняла решение не подписывать новый контракт с гонщиком. Его заменил Нико Хюлькенберг.
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