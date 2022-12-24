«Из-за индейки мы могли превысить бюджет». В «Ред Булл» показали рождественскую открытку

Команда Формулы-1 «Ред Булл» опублкиовала в своих социальных сетях рождественскую открытку, наполненную пасхалками и отсылками на сезон-2022 и события, произошедшие за это время.
В частности, на картинке можно увидеть отсылки на количество побед в сезоне, подписание контракт с Даниэлем Риккардо, отсутствие у машины проблем с дельфинированием, любимую фразу Макса Ферстаппена «Simply Lovely» и даже стратегию «Феррари».
Фото: twitter.com/redbullracing
Разумеется, не обошлось и без шутки о нарушении финансового регламента из-за кейтеринга.
Напомним, по итогам сезона-2022 «Ред Булл» выиграл титул в зачёте Кубка конструкторов, а Макс Ферстаппен второй раз подряд (и второй раз в карьере) стал чемпионом мира. В этот раз голландец оформил титул досрочно — ещё на Гран-при Японии.
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