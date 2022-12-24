«Феррари», на которой выступал Алези в 1991 году, продадут за $ 3,1 млн
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Машина «Феррари» 643, за рулём которой выступал французский гонщик Жан Алези в сезоне 1991 года будет продана на аукционе, сообщает PlanetF1.
Торги состоятся 1 февраля в Париже, организатором станет аукционный дом Sotheby's.
Согласно предпродажной оценке, стоимость сделки будет составлять в районе $ 3,1 млн.
Машина, выставленная на аукцион, находится в полностью рабочем состоянии, при этом на ней установлен 12-цилиндровый двигатель.
Как сообщается, именно за рулём этого болида Алези в 1991 году выступал на Гран-при Великобритании и Франции, заняв четвёртое место у себя на родине.
По итогам того сезона Алези завоевал три подиума и закончил чемпионат на седьмой позиции. Чемпионом сезона-1991 стал Айртон Сенна.
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