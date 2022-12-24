«Феррари», на которой выступал Алези в 1991 году, продадут за $ 3,1 млн

Машина «Феррари» 643, за рулём которой выступал французский гонщик Жан Алези в сезоне 1991 года будет продана на аукционе, сообщает PlanetF1.



Торги состоятся 1 февраля в Париже, организатором станет аукционный дом Sotheby's.



Согласно предпродажной оценке, стоимость сделки будет составлять в районе $ 3,1 млн.



Машина, выставленная на аукцион, находится в полностью рабочем состоянии, при этом на ней установлен 12-цилиндровый двигатель.



Как сообщается, именно за рулём этого болида Алези в 1991 году выступал на Гран-при Великобритании и Франции, заняв четвёртое место у себя на родине.



По итогам того сезона Алези завоевал три подиума и закончил чемпионат на седьмой позиции. Чемпионом сезона-1991 стал Айртон Сенна.